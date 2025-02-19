Солари: ещё мальчишкой видел, как Станкович выступал на мировом уровне, в ЛЧ

Аргентинский новичок московского «Спартака» Пабло Солари рассказал о том, как прошло его знакомство с наставником команды Деяном Станковичем.

«Станкович тоже встретил меня тепло. Конечно, я его уже знал. Ещё мальчишкой видел, как он выступал на мировом уровне, в Лиге чемпионов. Мы отлично поговорили», — поделился Солари в разговоре с клубным каналом «Спартака».

Пабло Солари перешел в московский «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» в зимнее трансферное окно. Столичный клуб заплатил за трансфер 23-летнего вингера € 10 млн.

Сербский специалист Деян Станкович возглавил московский «Спартак» перед стартом текущего сезона. Ранее он работал в таких командах, как «Ференцварош», «Црвена Звезда» и «Сампдория». В сезоне 2009/2010 Станкович стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе «Интера».