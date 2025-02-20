Касерес рассказал о разговоре с Бальбуэной перед переходом в «Динамо» Москва

Новичок московского «Динамо» Хуан Касерес рассказал, что советовался с партнёром по сборной Парагвая Фабианом Бальбуэной перед переходом в российский клуб.

«Мы отлично поговорили с Фаби, и у меня появилось большое желание приехать сюда. Для меня это большой шаг вперёд. Он говорил, что тут отличная организация, что это лучший клуб страны, так что я очень хочу сыграть со своим другом. У нас отличное с ним взаимодействие – на поле он доверяет мне, а я — ему», — приводит слова Касереса официальный сайт «Динамо».

24-летний Хуан Касерес перешёл в «Динамо» из аргентинского «Лануса». О трансфере было объявлено вчера, 19 февраля.