Глебов прошёл медосмотр перед трансфером в «Динамо» и подпишет контракт в четверг

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прошёл медосмотр перед переходом в «Динамо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В первой половине четверга игрок должен подписать контракт с московским клубом.

Ранее стало известно, что сумма трансфера составит € 7+1 млн. € 5 млн будут выплачены сразу, € 2 млн – в рассрочку, ещё € 1 млн – заложен в бонусы.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.