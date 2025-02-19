«Боруссия» Д — «Спортинг»: команды не открыли счёт в первом тайме
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В эти минуты проходит ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются немецкая «Боруссия» Дортмунд и португальский «Спортинг». Команды играют на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 20:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
2-й тайм
0 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Командам не удалось отличиться в первой половине игры.
В первом стыковом матче в Португалии «Боруссия» одержала уверенную победу со счётом 3:0. В составе немецкого клуба голами отметились нападающий Серу Гирасси и полузащитники Паскаль Грос и Карим Адейеми.
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