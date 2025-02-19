«Боруссия» Д — «Спортинг»: команды не открыли счёт в первом тайме

В эти минуты проходит ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются немецкая «Боруссия» Дортмунд и португальский «Спортинг». Команды играют на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Командам не удалось отличиться в первой половине игры.

В первом стыковом матче в Португалии «Боруссия» одержала уверенную победу со счётом 3:0. В составе немецкого клуба голами отметились нападающий Серу Гирасси и полузащитники Паскаль Грос и Карим Адейеми.