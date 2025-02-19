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Саратовский «Сокол» объявил о переходе сербского нападающего Стефана Вукича

Саратовский «Сокол» объявил о переходе сербского нападающего Стефана Вукича
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29-летний сербский нападающий Стефан Вукич стал игроком саратовского «Сокола». Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

⁠«29-летний футболист уже присоединился к нашей команде. Бо́льшую часть карьеры провёл на родине, в Сербии: играл в клубах «Раднички», «Бачка-Топола», «Воеводина». В Суперлиге и Кубке страны в 124 играх отличился 33 раза. Последней командой Вукича был «Чунцин Тоньлянлонг» из Китая», — написано в сообщении клуба.

«Сокол» занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков после 21 матча. На первой строчке располагается калининградская «Балтика» (45).

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