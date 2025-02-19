Источник: «Зенит» подпишет контракт с полузащитником ЦСКА Зделаром

Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар перейдёт в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, «Зенит» заплатит за трансфер игрока € 1,5 млн. Отмечается, что срок контракта сербского футболиста с ЦСКА рассчитан до завершения текущего сезона.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Саша Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Зенит» находится на второй строчке, заработав 39 очков.