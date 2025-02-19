Футболист Солари рассказал, как посетил матч хоккейного «Спартака»

Новичок московского «Спартака» Пабло Солари поделился впечатлениями от визита в Москву и посещения хоккейного матча.

«В Москве перед сбором успел получить интересный опыт. Я ещё в Аргентине следил за хоккеем, люблю смотреть матчи. Но впервые посетил хоккей вживую. Очень понравилось, и классно, что победил «Спартак». Московский холод? Да, было тяжело, я к такой погоде не привык. На самом деле я люблю прохладу и нормально это переношу. Однако такого опыта, конечно, у меня не было», — рассказал Солари в интервью клубному каналу «Спартака».

Хоккейный «Спартак» встречался с нижегородским «Торпедо» 15 февраля на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Матч завершился крупной победой красно-белых (7:4). Новичок футбольного «Спартака» Пабло Солари присутствовал на игре в качестве зрителя.

Пабло Солари перебрался в московский «Спартак» из аргентинского клуба «Ривер Плейт» в зимнее трансферное окно. Трансфер обошелся красно-белым, по сообщениям СМИ, в € 10 млн. Ранее сообщалось об интересе к Пабло Солари со стороны «Краснодара».