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Футболист Солари рассказал, как посетил матч хоккейного «Спартака»

Футболист Солари рассказал, как посетил матч хоккейного «Спартака»
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Новичок московского «Спартака» Пабло Солари поделился впечатлениями от визита в Москву и посещения хоккейного матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Силаев (Атанасов, Летунов) – 00:46 (5x5)     0:2 Томпсон (Тертышный, Атанасов) – 06:01 (5x5)     0:3 Конюшков (Летунов, Тертышный) – 14:09 (5x5)     0:4 Воронин – 28:41 (4x5)     1:4 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 31:50 (5x4)     2:4 Беляев (Галимов) – 45:51 (5x5)     3:4 Локтионов (Морозов, Миронов) – 46:23 (5x4)     4:4 Галимов (Мальцев) – 48:02 (5x5)     5:4 Беляев – 52:23 (5x5)     6:4 Голдобин (Миронов, Морозов) – 58:26 (en)     7:4 Мальцев – 59:57 (5x5)    

«В Москве перед сбором успел получить интересный опыт. Я ещё в Аргентине следил за хоккеем, люблю смотреть матчи. Но впервые посетил хоккей вживую. Очень понравилось, и классно, что победил «Спартак». Московский холод? Да, было тяжело, я к такой погоде не привык. На самом деле я люблю прохладу и нормально это переношу. Однако такого опыта, конечно, у меня не было», — рассказал Солари в интервью клубному каналу «Спартака».

Хоккейный «Спартак» встречался с нижегородским «Торпедо» 15 февраля на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Матч завершился крупной победой красно-белых (7:4). Новичок футбольного «Спартака» Пабло Солари присутствовал на игре в качестве зрителя.

Пабло Солари перебрался в московский «Спартак» из аргентинского клуба «Ривер Плейт» в зимнее трансферное окно. Трансфер обошелся красно-белым, по сообщениям СМИ, в € 10 млн. Ранее сообщалось об интересе к Пабло Солари со стороны «Краснодара».

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