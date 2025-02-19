«Боруссия» Д — «Спортинг»: Гирасси не забил пенальти на 59-й минуте

В эти минуты проходит ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются немецкая «Боруссия» Дортмунд и португальский «Спортинг». Команды играют на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 59-й минуте нападающий «Боруссии» Серу Гирасси не реализовал пенальти. Голкипер гостей Руй Силва поймал мяч в нижнем углу ворот.

В первом матче в Португалии «Боруссия» одержала победу со счётом 3:0. В составе немецкого клуба голами отметились нападающий Серу Гирасси и полузащитники Паскаль Грос и Карим Адейеми.