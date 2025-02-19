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«Боруссия» Д — «Спортинг»: Гирасси не забил пенальти на 59-й минуте

«Боруссия» Д — «Спортинг»: Гирасси не забил пенальти на 59-й минуте
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В эти минуты проходит ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются немецкая «Боруссия» Дортмунд и португальский «Спортинг». Команды играют на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 20:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
2-й тайм
0 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия

На 59-й минуте нападающий «Боруссии» Серу Гирасси не реализовал пенальти. Голкипер гостей Руй Силва поймал мяч в нижнем углу ворот.

В первом матче в Португалии «Боруссия» одержала победу со счётом 3:0. В составе немецкого клуба голами отметились нападающий Серу Гирасси и полузащитники Паскаль Грос и Карим Адейеми.

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