Агент Перейры прибыл на базу «Крузейро» для обсуждения ухода игрока в «Зенит» — источник

Эдуардо Малуф, агент полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейры, прибыл на базу бразильского клуба, чтобы провести переговоры о трансфере своего клиента в санкт-петербургский «Зенит». Об сообщает журналист Самуэль Венансио в соцсети Х.

По данным источника, стороны пытаются успеть осуществить сделку до закрытия трансферного окна в России (20 февраля). При этом сам игрок ещё не принял окончательного решения о переходе. «Крузейро», в свою очередь, ждёт «зелёный свет» от игрока, чтобы запустить обмен документами.

Сообщается, что «Крузейро» не будет препятствовать переходу своего футболиста в «Зенит» в последний день трансферного окна, поскольку в Бразилии окно закрывается 28 февраля, и у клуба ещё будет время на поиск замены Перейре.

Матеус Перейра перешёл в «Крузейро» летом прошлого года за € 5 млн из клуба «Аль-Хиляль». До этого хавбек в течение года выступал за бразильский клуб на правах аренды.