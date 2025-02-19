Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Перейры прибыл на базу «Крузейро» для обсуждения ухода игрока в «Зенит» — источник

Агент Перейры прибыл на базу «Крузейро» для обсуждения ухода игрока в «Зенит» — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Эдуардо Малуф, агент полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейры, прибыл на базу бразильского клуба, чтобы провести переговоры о трансфере своего клиента в санкт-петербургский «Зенит». Об сообщает журналист Самуэль Венансио в соцсети Х.

По данным источника, стороны пытаются успеть осуществить сделку до закрытия трансферного окна в России (20 февраля). При этом сам игрок ещё не принял окончательного решения о переходе. «Крузейро», в свою очередь, ждёт «зелёный свет» от игрока, чтобы запустить обмен документами.

Сообщается, что «Крузейро» не будет препятствовать переходу своего футболиста в «Зенит» в последний день трансферного окна, поскольку в Бразилии окно закрывается 28 февраля, и у клуба ещё будет время на поиск замены Перейре.

Матеус Перейра перешёл в «Крузейро» летом прошлого года за € 5 млн из клуба «Аль-Хиляль». До этого хавбек в течение года выступал за бразильский клуб на правах аренды.

Материалы по теме
«Зенит» забирает Зделара у ЦСКА! А «Динамо» подписало защитника из Парагвая. LIVE
Live
«Зенит» забирает Зделара у ЦСКА! А «Динамо» подписало защитника из Парагвая. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android