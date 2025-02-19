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«Зачем он «Зениту»?» Генич — о возможном переходе Зделара из ЦСКА

«Зачем он «Зениту»?» Генич — о возможном переходе Зделара из ЦСКА
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Российский комментатор Константин Генич отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника Саши Зделара из московского ЦСКА в санкт-петербургский «Зенит». Ранее об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против».

«Зачем он «Зениту»? Что-то не догоняю…» — написал Генич в телеграм-канале.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Саша Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Зенит» находится на второй строчке, заработав 39 очков.

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