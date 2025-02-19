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Боруссия Дортмунд — Спортинг, результат матча 19 февраля 2025, счет 0:0, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью со «Спортингом» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Завершился ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречались немецкая «Боруссия» Дортмунд и португальский «Спортинг». Команды играли на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Итоговый результат — 0:0.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 20:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия

На 59-й минуте нападающий «Боруссии» Серу Гирасси не реализовал пенальти. Голкипер «Спортинга» Руй Силва поймал мяч в нижнем углу ворот.

В первом стыковом матче в Португалии «Боруссия» одержала уверенную победу со счётом 3:0. Таким образом, немецкая команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух игр — 3:0.

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