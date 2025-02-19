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Источник: Селихов будет зарабатывать в «Урале» в три раза меньше, чем в «Спартаке»

Источник: Селихов будет зарабатывать в «Урале» в три раза меньше, чем в «Спартаке»
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Вратарь «Урала» Александр Селихов будет получать в своём новом клубе 3 млн рублей в месяц, что практически в три раза меньше, чем он получал в московском «Спартаке». Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, сам игрок недоволен такой зарплатой и надеется переподписать контракт с клубом через полгода на более выгодных условиях. Также стало известно, что Селихов отказался от перехода в «Ростов» не только из-за долгосрочного контракта, но и из-за частых и длительных поездок на поездах.

«Спартак» российский вратарь покинул в конце января этого года. В нынешнем сезоне Селихов провёл за красно-белых восемь матчей во всех турнирах, в которых три раза отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

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