Маффео — о Беллингеме: ведёшь себя как джентльмен, а затем за спиной оскорбляешь коллегу

Защитник «Мальорки» Пабло Маффео высказался о конфликте с игроками мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом, произошедшим во время очного матча команд в полуфинале Суперкубка Испании (0:3).

«Клянусь, Винисиус мне нравится больше [чем Беллингем], потому что с ним понятно, куда всё идет. Он такой же вспыльчивый, как и я, это видно, с ним понятнее.

Беллингем похуже. Это немного похоже на то, что происходит со мной в реальной жизни каждый день. Я тебе не нравлюсь? Хорошо, но говори это в лицо. А если ведёшь себя как джентльмен, надеваешь куртку на ребёнка, говоря, что ему холодно, а затем за спиной оскорбляешь или издеваешься над коллегой… Ну, ты лицемер.

Тогда уж говори мне всё в лицо, потому что ты мне тоже не нравишься. Это нормально. Кого из них двоих я предпочитаю? Винисиуса», — приводит слова Маффео Marca.

Напомним, в преддверии встречи Пабло Маффео заявил, что нокаутировал бы крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора за 10 секунд. Во время игры защитник «Мальорки» несколько раз вступал в перепалку с футболистами «Реала», в том числе с самим бразильцем.

По ходу матча Джуж Беллингем обратился к защитнику со словами: «10 секунд, а? 10 секунд бокса, не так ли? Ты идиот».