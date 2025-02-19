Радимов: Зделар в «Зените» — это может быть с прицелом на будущее, когда уйдёт Вендел

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал слухи о возможном переходе в стан сине-бело-голубых опорника ЦСКА Саши Зделара.

«Зделар в «Зените»? Это может быть с прицелом на будущее, только когда уйдёт Вендел. А сейчас куда его ставить? Если только страховать. Давайте объективно, центр поля: Барриос, Вендел и Глушенков — три позиции, которые незыблемы», — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» готов приобрести полузащитника Сашу Зделара у московского ЦСКА. Сообщается, что трансфер серба, чей контракт с армейцами истекает летом этого года, может обойтись сине-бело-голубым в € 1,5 млн.