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Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Реал» — «Манчестер Сити»: Мбаппе открыл счёт уже на четвёртой минуте

«Реал» — «Манчестер Сити»: Мбаппе открыл счёт уже на четвёртой минуте
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В эти минуты проходит ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Реала». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Перерыв
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'    

Уже на четвёртой минуте матча нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт в игре.

Первая стыковая встреча между этими командами завершилась в пользу «Реала» со счётом 3:2. Победитель двухматчевого противостояния получит путёвку в 1/8 финала турнира. «Королевский клуб» является действующим победителем Лиги чемпионов.

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