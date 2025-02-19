«Реал» — «Манчестер Сити»: Мбаппе открыл счёт уже на четвёртой минуте

В эти минуты проходит ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Реала». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на четвёртой минуте матча нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт в игре.

Первая стыковая встреча между этими командами завершилась в пользу «Реала» со счётом 3:2. Победитель двухматчевого противостояния получит путёвку в 1/8 финала турнира. «Королевский клуб» является действующим победителем Лиги чемпионов.