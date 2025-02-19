«ПСЖ» — «Брест»: Баркола открыл счёт на 20-й минуте
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В эти минуты проходит ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются французские «Пари Сен-Жермен» и «Брест». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). «ПСЖ» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Перерыв
2 : 0
Брест
Брест, Франция
1:0 Баркола – 20' 2:0 Кварацхелия – 39'
На 20-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Брэдли Баркола.
В первом стыковом матче Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде одержал уверенную победу со счётом 3:0. В составе парижан отличились полузащитник Витинья (с пенальти) и нападающий Усман Дембеле (дважды).
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