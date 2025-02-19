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Globo: «Крузейро» настаивает на уходе Перейры в «Зенит» из-за суммы сделки, игрок думает

Globo: «Крузейро» настаивает на уходе Перейры в «Зенит» из-за суммы сделки, игрок думает
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Бразильский «Крузейро» настаивает на трансфере своего полузащитника Матеуса Перейры в санкт-петербургский «Зенит». Как сообщает издание Globo, в бразильском клубе рассчитывают на успешное завершение переговоров, несмотря на то, что сам игрок еще не принял решение о переходе.

По данным источника, Матеуса Перейру тоже устраивают условия, предложенные «Зенитом», но футболист сомневается в целесообразности переезда, поскольку оценивает возможные трудности для жены и ребенка. Сообщается, что встреча агента игрока Эдуардо Малуфа с руководством клуба на базе, о которой стало известно ранее, была инициирована именно руководством «Крузейро».

По данным СМИ, «Зенит» предлагает «Крузейро» за трансфер 28-летнего полузащитника € 20 млн. Летом 2024 года Перейра был приобретен бразильским клубом у саудовского «Аль-Хиляля» за € 5 млн.

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