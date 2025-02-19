«Реал» — «Манчестер Сити»: Мбаппе оформил дубль на 33-й минуте
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В эти минуты проходит ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. На момент написания новости счёт в матче 2:0 в пользу «Реала». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Перерыв
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4' 2:0 Мбаппе – 33'
На 33-й минуте матча нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оформил дубль.
Первая стыковая встреча между этими командами завершилась в пользу «Реала» со счётом 3:2. Победитель двухматчевого противостояния получит путёвку в 1/8 финала турнира. «Королевский клуб» является действующим победителем Лиги чемпионов.
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