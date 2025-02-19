Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрик Бикфалви стал игроком румынского «Оцелула»

Эрик Бикфалви стал игроком румынского «Оцелула»
Комментарии

Нападающий Эрик Бикфалви подписал контракт с румынским «Оцелулом». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Знаменитый нападающий Эрик Бикфалви, вернувшийся в Румынию после многих лет, проведённых за границей, подписал контракт с клубом «Оцелул» и будет выступать в составе красно-бело-синих в течение полутора лет», — написано в заявлении клуба.

С 2017 по 2025 год Эрик Бикфалви выступал за екатеринбургский «Урал». 15 января 2025 года «Урал» объявил о расторжении контракта с 37-летним Бикфалви. Кроме этого, в России румынский футболист играл за томскую «Томь». Нападающий стал самым результативным румыном в истории чемпионатов России.

Материалы по теме
Бывший нападающий «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о тренерских амбициях
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android