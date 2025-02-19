Эрик Бикфалви стал игроком румынского «Оцелула»

Нападающий Эрик Бикфалви подписал контракт с румынским «Оцелулом». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Знаменитый нападающий Эрик Бикфалви, вернувшийся в Румынию после многих лет, проведённых за границей, подписал контракт с клубом «Оцелул» и будет выступать в составе красно-бело-синих в течение полутора лет», — написано в заявлении клуба.

С 2017 по 2025 год Эрик Бикфалви выступал за екатеринбургский «Урал». 15 января 2025 года «Урал» объявил о расторжении контракта с 37-летним Бикфалви. Кроме этого, в России румынский футболист играл за томскую «Томь». Нападающий стал самым результативным румыном в истории чемпионатов России.