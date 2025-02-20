As: Эндрик планирует покинуть «Реал» ради возвращения в сборную Бразилии

Бразильский нападающий Эндрик, который перебрался из «Палмейраса» в «Реал» в июле прошлого года, может покинуть стан «сливочных» предстоящим летом. Как сообщает издание As, представители игрока изучают возможность ухода 18-летнего нападающего в аренду.

При этом вариант со сменой клуба на условиях полноценного трансфера, по данным источника, не рассматривается. В аренде Эндрика был заинтересован ряд клубов в период зимнего трансферного окна, однако игрок решил не менять команду по ходу сезона.

Сообщается, что Эндрик заинтересован в увеличении количества игрового времени, чтобы вернуть себе место в составе сборной Бразилии, с которой футболист рассчитывает принять участие в чемпионате мира – 2026 в США, Канаде и Мексике.

Перед стартом текущего сезона Эндрик перебрался из «Палмейраса» в мадридский «Реал» за € 47,5 млн. Всего футболист принял участие в 22 матчах за сливочных, проведя на поле суммарно 400 минут. На счету Эндрика 5+1 по системе «гол+пас» во всех турнирах.