В ЦСКА прокомментировали интерес «Спартака» к Тамерлану Мусаеву

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об интересе «Спартака» к 23-летнему нападающему армейцев Тамерлану Мусаеву.

«Подтверждать конкретное предложение было бы некорректно, потому что в сделке есть всегда несколько сторон и, соответственно, право каждого на неразглашение. Со своей стороны можем сказать следующее: да, на рынке этой зимой был устойчивый интерес к Тамерлану, цифры в прессе близки к истине. Однако Тамик, как мы все по‑дружески его называем, пришёл только год назад и стал важнейшей частью команды и коллектива.

И, конечно, в свои 23 года и близко не сказал в ЦСКА заключительного слова. Тамерлан нужен ЦСКА, и иначе этот вопрос зимой не стоял. Понятно, что давно уже на футбольном рынке всё покупается и всё продаётся, но, когда речь идёт о принципиальном сопернике, фактор значимости игрока для ЦСКА является для нас ключевым», — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» зимой предлагал ЦСКА более € 8 млн за переход Тамерлана Мусаева, но получил отказ.