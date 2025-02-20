ПСВ победил «Ювентус» в дополнительное время и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Нидерландский ПСВ принимал на своём поле итальянский «Ювентус» в ответной встрече плей-офф Лиги чемпионов УЕФА за выход в 1/8 финала турнира. Нидерландская команда одержала победу со счётом 3:1 в дополнительное время.
Напомним, первый матч между командами проходил в Турине и завершился минимальной победой «старой синьоры» (2:1). Таким образом, по сумме двух встреч (4:3) в следующую стадию турнира проходит ПСВ. Итальянский клуб покинул турнир.
В ответной игре команды обменялись забитыми мячами. На гол полузащитника ПСВ Ивана Перишича на 53-й минуте точным ударом на 63-й минуте ответил защитник Тимоти Веа. На 71-й минуте марокканский хавбек Исмаэль Сайбари, забив с передачи Люка де Йонга, вывел нидерландскую команду вперёд. В дополнительное время победный мяч забил Райан Фламинго.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСВ Эйндховен» встретится с английским «Арсеналом» или итальянским «Интером». Жеребьёвка стадии с участием 16 сильнейших команд турнира состоится в пятницу, 21 февраля.
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