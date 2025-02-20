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ПСВ — Ювентус, результат матча 19 февраля 2025, счет 3:1 д. вр., Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

ПСВ победил «Ювентус» в дополнительное время и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Нидерландский ПСВ принимал на своём поле итальянский «Ювентус» в ответной встрече плей-офф Лиги чемпионов УЕФА за выход в 1/8 финала турнира. Нидерландская команда одержала победу со счётом 3:1 в дополнительное время.

Напомним, первый матч между командами проходил в Турине и завершился минимальной победой «старой синьоры» (2:1). Таким образом, по сумме двух встреч (4:3) в следующую стадию турнира проходит ПСВ. Итальянский клуб покинул турнир.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
3 : 1
ДВ
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Перишич – 53'     1:1 Веа – 63'     2:1 Сайбари – 74'     3:1 Фламинго – 98'    

В ответной игре команды обменялись забитыми мячами. На гол полузащитника ПСВ Ивана Перишича на 53-й минуте точным ударом на 63-й минуте ответил защитник Тимоти Веа. На 71-й минуте марокканский хавбек Исмаэль Сайбари, забив с передачи Люка де Йонга, вывел нидерландскую команду вперёд. В дополнительное время победный мяч забил Райан Фламинго.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСВ Эйндховен» встретится с английским «Арсеналом» или итальянским «Интером». Жеребьёвка стадии с участием 16 сильнейших команд турнира состоится в пятницу, 21 февраля.

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