ПСВ победил «Ювентус» в дополнительное время и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Нидерландский ПСВ принимал на своём поле итальянский «Ювентус» в ответной встрече плей-офф Лиги чемпионов УЕФА за выход в 1/8 финала турнира. Нидерландская команда одержала победу со счётом 3:1 в дополнительное время.

Напомним, первый матч между командами проходил в Турине и завершился минимальной победой «старой синьоры» (2:1). Таким образом, по сумме двух встреч (4:3) в следующую стадию турнира проходит ПСВ. Итальянский клуб покинул турнир.

В ответной игре команды обменялись забитыми мячами. На гол полузащитника ПСВ Ивана Перишича на 53-й минуте точным ударом на 63-й минуте ответил защитник Тимоти Веа. На 71-й минуте марокканский хавбек Исмаэль Сайбари, забив с передачи Люка де Йонга, вывел нидерландскую команду вперёд. В дополнительное время победный мяч забил Райан Фламинго.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСВ Эйндховен» встретится с английским «Арсеналом» или итальянским «Интером». Жеребьёвка стадии с участием 16 сильнейших команд турнира состоится в пятницу, 21 февраля.