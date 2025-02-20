«ПСЖ» — «Брест»: Витинья забил третий мяч хозяев на 59-й минуте

В эти минуты проходит ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются французские «Пари Сен-Жермен» и «Брест». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). «ПСЖ» выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 59-й минуте третий мяч «ПСЖ» забил полузащитник Витинья.

На 20-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Брэдли Баркола. На 39-й минуте нападающий Хвича Кварацхелия удвоил преимущество «ПСЖ».

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде одержал уверенную победу со счётом 3:0. В составе парижан отличились Витинья (с пенальти) и нападающий Усман Дембеле (дважды).