«ПСЖ» — «Брест»: Витинья забил третий мяч хозяев на 59-й минуте
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В эти минуты проходит ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются французские «Пари Сен-Жермен» и «Брест». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). «ПСЖ» выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
7 : 0
Брест
Брест, Франция
1:0 Баркола – 20' 2:0 Кварацхелия – 39' 3:0 Витинья – 59' 4:0 Дуэ – 64' 5:0 Мендеш – 69' 6:0 Рамуш – 76' 7:0 Маюлу – 86'
На 59-й минуте третий мяч «ПСЖ» забил полузащитник Витинья.
На 20-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Брэдли Баркола. На 39-й минуте нападающий Хвича Кварацхелия удвоил преимущество «ПСЖ».
В первом стыковом матче Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде одержал уверенную победу со счётом 3:0. В составе парижан отличились Витинья (с пенальти) и нападающий Усман Дембеле (дважды).
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