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Астон Вилла — Ливерпуль, результат матча 19 февраля 2025, счёт 2:2, АПЛ 2024-2025

«Астон Вилла» и «Ливерпуль» поделили очки в перенесённом матче АПЛ
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Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались бирмингемская «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Итоговый результат — 2:2.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
19 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 29'     1:1 Тилеманс – 38'     2:1 Уоткинс – 45+3'     2:2 Александер-Арнольд – 61'    

Счёт в матче был открыт на 29-й минуте, отличился нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. На 38-й минуте Юри Тилеманс сравнял счёт. На 45+3-й минуте Олли Уоткинс вывел хозяев вперёд. На 61-й минуте Трент Александер-Арнольд сравнял счёт.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 61 очко за 26 матчей. «Астон Вилла» заработала 39 очков после 26 игр и располагается на девятой строчке.

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