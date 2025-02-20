«Астон Вилла» и «Ливерпуль» поделили очки в перенесённом матче АПЛ

Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались бирмингемская «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Итоговый результат — 2:2.

Счёт в матче был открыт на 29-й минуте, отличился нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. На 38-й минуте Юри Тилеманс сравнял счёт. На 45+3-й минуте Олли Уоткинс вывел хозяев вперёд. На 61-й минуте Трент Александер-Арнольд сравнял счёт.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 61 очко за 26 матчей. «Астон Вилла» заработала 39 очков после 26 игр и располагается на девятой строчке.