«Астон Вилла» и «Ливерпуль» поделили очки в перенесённом матче АПЛ
Поделиться
Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались бирмингемская «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Итоговый результат — 2:2.
Англия — Премьер-лига . 29-й тур
19 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 29' 1:1 Тилеманс – 38' 2:1 Уоткинс – 45+3' 2:2 Александер-Арнольд – 61'
Счёт в матче был открыт на 29-й минуте, отличился нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. На 38-й минуте Юри Тилеманс сравнял счёт. На 45+3-й минуте Олли Уоткинс вывел хозяев вперёд. На 61-й минуте Трент Александер-Арнольд сравнял счёт.
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 61 очко за 26 матчей. «Астон Вилла» заработала 39 очков после 26 игр и располагается на девятой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 февраля 2025
-
01:19
-
01:08
-
00:52
-
00:48
-
00:45
-
00:35
-
00:29
-
00:25
-
00:24
-
00:19
-
00:18
-
00:08
-
00:03
- 19 февраля 2025
-
23:54
-
23:41
-
23:39
-
23:36
-
23:35
-
23:34
-
23:29
-
23:23
-
23:08
-
23:06
-
22:54
-
22:51
-
22:38
-
22:37
-
22:33
-
22:04
-
21:59
-
21:51
-
21:48
-
21:37
-
21:37
-
21:34