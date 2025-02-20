«ПСЖ» — «Брест»: Дуэ сделал счёт 4:0

В эти минуты проходит ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются французские «Пари Сен-Жермен» и «Брест». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). «ПСЖ» выигрывает со счётом 4:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 65-й минуте полузащитник хозяев Дезире Дуэ сделал счёт 4:0.

На 20-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Брэдли Баркола. На 39-й минуте нападающий Хвича Кварацхелия удвоил преимущество «ПСЖ». На 59-й минуте третий мяч парижан забил полузащитник Витинья.

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде одержал уверенную победу со счётом 3:0.