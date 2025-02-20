Результаты ответных стыковых матчей Лиги чемпионов 19 февраля

В ночь с 19 на 20 февраля прошли ответные стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты ответных стыковых матчей ЛЧ 19 февраля:

«Боруссия» Д — «Спортинг» — 0:0;

«ПСЖ» — «Брест» — 7:0;

«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» — 3:1;

ПСВ — «Ювентус» — 3:1 д. вр.

Таким образом, «Боруссия» Дортмунд, мадридский «Реал», «ПСЖ» и ПСВ вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Напомним, днём ранее в 1/8 финала турнира квалифицировались «Фейеноорд», «Брюгге», «Бавария» и «Бенфика». Жеребьёвка следующего этапа пройдёт в пятницу, 21 февраля.

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