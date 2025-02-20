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Результаты ответных стыковых матчей Лиги чемпионов 19 февраля

Результаты ответных стыковых матчей Лиги чемпионов 19 февраля
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В ночь с 19 на 20 февраля прошли ответные стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

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Сетка плей-офф Лиги чемпионов

Результаты ответных стыковых матчей ЛЧ 19 февраля:

  • «Боруссия» Д — «Спортинг» — 0:0;
  • «ПСЖ» — «Брест» — 7:0;
  • «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» — 3:1;
  • ПСВ — «Ювентус» — 3:1 д. вр.

Таким образом, «Боруссия» Дортмунд, мадридский «Реал», «ПСЖ» и ПСВ вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Напомним, днём ранее в 1/8 финала турнира квалифицировались «Фейеноорд», «Брюгге», «Бавария» и «Бенфика». Жеребьёвка следующего этапа пройдёт в пятницу, 21 февраля.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 20:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
7 : 0
Брест
Брест, Франция
1:0 Баркола – 20'     2:0 Кварацхелия – 39'     3:0 Витинья – 59'     4:0 Дуэ – 64'     5:0 Мендеш – 69'     6:0 Рамуш – 76'     7:0 Маюлу – 86'    
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
3 : 1
ДВ
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Перишич – 53'     1:1 Веа – 63'     2:1 Сайбари – 74'     3:1 Фламинго – 98'    
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