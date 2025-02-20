«ПСЖ» — «Брест»: Гонсалу Рамуш забил шестой мяч парижан на 76-й минуте

В эти минуты проходит ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются французские «Пари Сен-Жермен» и «Брест». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). «ПСЖ» выигрывает со счётом 6:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 76-й минуте форвард Гонсалу Рамуш забил шестой мяч хозяев.

Ранее отличились нападающие Брэдли Баркола и Хвича Кварацхелия, полузащитники Витинья и Дезире Дуэ, а также защитник Нуну Мендеш.

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде одержал уверенную победу со счётом 3:0.