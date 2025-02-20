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«ПСЖ» — «Брест»: Гонсалу Рамуш забил шестой мяч парижан на 76-й минуте

«ПСЖ» — «Брест»: Гонсалу Рамуш забил шестой мяч парижан на 76-й минуте
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В эти минуты проходит ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются французские «Пари Сен-Жермен» и «Брест». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). «ПСЖ» выигрывает со счётом 6:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
7 : 0
Брест
Брест, Франция
1:0 Баркола – 20'     2:0 Кварацхелия – 39'     3:0 Витинья – 59'     4:0 Дуэ – 64'     5:0 Мендеш – 69'     6:0 Рамуш – 76'     7:0 Маюлу – 86'    

На 76-й минуте форвард Гонсалу Рамуш забил шестой мяч хозяев.

Ранее отличились нападающие Брэдли Баркола и Хвича Кварацхелия, полузащитники Витинья и Дезире Дуэ, а также защитник Нуну Мендеш.

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде одержал уверенную победу со счётом 3:0.

Календарь Лиги чемпионов
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