«ПСЖ» разгромил «Брест» по сумме двух стыковых матчей Лиги чемпионов со счётом 10:0

Завершился ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречались французские «Пари Сен-Жермен» и «Брест». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). «ПСЖ» одержал победу со счётом 7:0.

В составе «ПСЖ» отличились нападающие Брэдли Баркола, Хвича Кварацхелия и Гонсалу Рамуш, полузащитники Витинья, Дезире Дуэ и Сенни Маюлу, а также защитник Нуну Мендеш. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде одержал победу со счётом 3:0. Таким образом, парижане вышли в 1/8 финала, выиграв по сумме двух матчей — 10:0.