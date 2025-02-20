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Реал Мадрид — Манчестер Сити, результат матча 19 февраля 2025, счёт 3:1, Лига чемпионов 2024-2025

Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Сити» в ЛЧ благодаря хет-трику Мбаппе
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Завершился ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречались мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. «Реал» одержал победу со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте, отличился нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 33-й минуте Мбаппе оформил дубль, а на 61-й — хет-трик. На 90+2-й минуте Нико Гонсалес отыграл один мяч.

Первая стыковая встреча между этими командами завершилась в пользу «Реала» со счётом 3:2. Таким образом, мадридский клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух игр — 6:3.

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