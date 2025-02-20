Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Сити» в ЛЧ благодаря хет-трику Мбаппе
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Завершился ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречались мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. «Реал» одержал победу со счётом 3:1.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4' 2:0 Мбаппе – 33' 3:0 Мбаппе – 61' 3:1 Гонсалес – 90+2'
Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте, отличился нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 33-й минуте Мбаппе оформил дубль, а на 61-й — хет-трик. На 90+2-й минуте Нико Гонсалес отыграл один мяч.
Первая стыковая встреча между этими командами завершилась в пользу «Реала» со счётом 3:2. Таким образом, мадридский клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух игр — 6:3.
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