Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Сити» в ЛЧ благодаря хет-трику Мбаппе

Завершился ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречались мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. «Реал» одержал победу со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте, отличился нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 33-й минуте Мбаппе оформил дубль, а на 61-й — хет-трик. На 90+2-й минуте Нико Гонсалес отыграл один мяч.

Первая стыковая встреча между этими командами завершилась в пользу «Реала» со счётом 3:2. Таким образом, мадридский клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух игр — 6:3.