Генич отреагировал на хет-трик Килиана Мбаппе в матче с «Манчестер Сити»

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич высказался о первом хет-трике нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в составе испанского клуба в рамках Лиги чемпионов. Напомним, в ответном стыковом матче главного еврокубкового турнира французский форвард забил три мяча в ворота «Манчестер Сити» (3:1).

«А ведь осенью говорили, что Мбаппе провальный трансфер для Реала…» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Первая стыковая встреча между этими командами завершилась гостевой победой «Реала» со счётом 3:2. Таким образом, мадридский клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух игр — 6:3.

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