Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСВ — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич отреагировал на хет-трик Килиана Мбаппе в матче с «Манчестер Сити»

Генич отреагировал на хет-трик Килиана Мбаппе в матче с «Манчестер Сити»
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич высказался о первом хет-трике нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в составе испанского клуба в рамках Лиги чемпионов. Напомним, в ответном стыковом матче главного еврокубкового турнира французский форвард забил три мяча в ворота «Манчестер Сити» (3:1).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

«А ведь осенью говорили, что Мбаппе провальный трансфер для Реала…» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Первая стыковая встреча между этими командами завершилась гостевой победой «Реала» со счётом 3:2. Таким образом, мадридский клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух игр — 6:3.

Материалы по теме
Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Сити» в ЛЧ благодаря хет-трику Мбаппе

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android