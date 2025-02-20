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Анчелотти одержал 123-ю победу в ЛЧ за 214 матчей. Это лучший показатель в истории

Анчелотти одержал 123-ю победу в ЛЧ за 214 матчей. Это лучший показатель в истории
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Мадридский «Реал» на своём поле уверенно обыграл «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА – 2024/2025 со счётом 3:1. Таким образом, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти одержал 123-ю победу в главном еврокубковом турнире.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

Отметим, для такого количества побед итальянскому специалисту понадобилось 214 встреч. Данный показатель является лучшим в истории турнира. Также в активе Анчелотти 47 ничейных результатов и 44 поражения в Лиге чемпионов.

Кроме «Реала», 65-летний наставник одерживал победы с «Наполи», «Баварией», «ПСЖ», «Челси», «Миланом», «Пармой» и «Ювентусом».

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