Анчелотти обновил тренерский рекорд «Реала» Лиги чемпионов всех времён

Мадридский «Реал» на домашнем стадионе победил «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов сезона-2024/2025 со счётом 3:1. Таким образом, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти принял участие в 73-й игре в главном еврокубковом турнире во главе «сливочных».

Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, Анчелотти является рекордсменом в истории «Королевского клуба» по количеству матчей в рамках Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов. На второй строчке по количеству встреч в истории турнира находится легендарный наставник «Реала» Мигель Муньос, в активе которого 71 игра.

Отметим, за время работы в «Реале» в Лиге чемпионов Анчелотти выиграл 52 матча из 73.

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Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: