Анчелотти обновил тренерский рекорд «Реала» Лиги чемпионов всех времён
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Мадридский «Реал» на домашнем стадионе победил «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов сезона-2024/2025 со счётом 3:1. Таким образом, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти принял участие в 73-й игре в главном еврокубковом турнире во главе «сливочных».
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4' 2:0 Мбаппе – 33' 3:0 Мбаппе – 61' 3:1 Гонсалес – 90+2'
Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, Анчелотти является рекордсменом в истории «Королевского клуба» по количеству матчей в рамках Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов. На второй строчке по количеству встреч в истории турнира находится легендарный наставник «Реала» Мигель Муньос, в активе которого 71 игра.
Отметим, за время работы в «Реале» в Лиге чемпионов Анчелотти выиграл 52 матча из 73.
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