«Манчестер Сити» впервые с сезона-2012/2013 не сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Сити» уступил в выездном ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 мадридскому «Реалу» со счётом 1:3. Таким образом, «горожане» впервые с сезона-2012/2013 не сыграют в 1/8 финала главного еврокубкового турнира.

Отметим, в рамках розыгрыша Лиги чемпионов 12-летней давности «Манчестер Сити» занял последнее четвёртое место в группе, набрав всего три очка и не одержав ни одной победы. Тогда соперниками «горожан», которых возглавлял Роберто Манчини, были мадридский «Реал», дортмундская «Боруссия» и «Аякс».

Напомним, первая стыковая встреча между «Реалом» и «Манчестер Сити» завершилась в пользу испанской команды со счётом 3:2. Таким образом, мадридский клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух игр — 6:3.

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