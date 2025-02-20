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Реал Мадрид — Манчестер Сити — 3:1, видеообзор стыкового матча Лиги чемпионов, 1/16 финала, голы: хет-трик Мбаппе, 19 февраля 2025

Хет-трик Килиана Мбаппе — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити»
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Мадридский «Реал» уверенно победил в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании Мадриде и завершилась со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

В составе победителей хет-триком отметился французский звёздный форвард Килиан Мбаппе, для которого это произошло впервые в составе «сливочных» в главном еврокубковом турнире. Единственный мяч гостей в концовке матча забил новичок «горожан», испанский полузащитник Нико Гонсалес.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первая стыковая встреча между командами закончилась победой «Реала» со счётом 3:2. Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния (6:3) испанская команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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