Хет-трик Килиана Мбаппе — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити»

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Мадридский «Реал» уверенно победил в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании Мадриде и завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей хет-триком отметился французский звёздный форвард Килиан Мбаппе, для которого это произошло впервые в составе «сливочных» в главном еврокубковом турнире. Единственный мяч гостей в концовке матча забил новичок «горожан», испанский полузащитник Нико Гонсалес.

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Первая стыковая встреча между командами закончилась победой «Реала» со счётом 3:2. Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния (6:3) испанская команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: