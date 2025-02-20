Гвардиола прокомментировал вылет «Ман Сити» из Лиги чемпионов после 2 поражений от «Реала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении от мадридского «Реала» в ответном стыковом матче и вылету из Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.
Напомним, встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу испанской команды.
«После того как мы пропустили первый гол из-за неудачного момента в защите, ситуация стала для нас всё более сложной. Надо признать, что на этот раз победила сильнейшая команда, поэтому поздравляем «Реал» Мадрид. Теперь мы должны сосредоточиться на выступлении в английской Премьер-лиге», — приводит слова Гвардиолы BBC.
Напомним, первая игра между командами завершилась домашним поражением «горожан» со счётом 2:3. Таким образом, по сумме двух встреч (6:3) «Реал» квалифицировался в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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