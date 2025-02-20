Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола прокомментировал вылет «Ман Сити» из Лиги чемпионов после 2 поражений от «Реала»

Гвардиола прокомментировал вылет «Ман Сити» из Лиги чемпионов после 2 поражений от «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении от мадридского «Реала» в ответном стыковом матче и вылету из Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Напомним, встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу испанской команды.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

«После того как мы пропустили первый гол из-за неудачного момента в защите, ситуация стала для нас всё более сложной. Надо признать, что на этот раз победила сильнейшая команда, поэтому поздравляем «Реал» Мадрид. Теперь мы должны сосредоточиться на выступлении в английской Премьер-лиге», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, первая игра между командами завершилась домашним поражением «горожан» со счётом 2:3. Таким образом, по сумме двух встреч (6:3) «Реал» квалифицировался в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Видео
Хет-трик Килиана Мбаппе — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити»

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android