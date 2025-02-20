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Гвардиола назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов после вылета от «Реала»

Гвардиола назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов после вылета от «Реала»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об основном претенденте на победу в Лиге чемпионов в сезоне-2024/2025 после вылета своей команды от мадридского «Реала». Напомним, по сумме двух встреч подопечные Гвардиолы проиграли «сливочным» со счётом 3:6.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

«Реал» Мадрид — великолепный клуб, который заслуживает прохода дальше. Мы не смогли показать достойный уровень и не заслужили выхода в 1/8 финала. Это трудный опыт, и нам нужно принять его, чтобы в следующем сезоне снова оказаться в этом турнире… Несомненно, «Реал» сейчас является одним из главных претендентов на трофей Лиги чемпионов, но не стоит забывать и о других сильных командах», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Недавно завершившаяся встреча в Мадриде ознаменовала победу испанской команды со счётом 3:1.

В 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» встретится либо с «Атлетико» в дерби, либо с леверкузенским «Байером». Жеребьёвка состоится в пятницу, 21 февраля.

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