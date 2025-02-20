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«Готов подписаться кровью». Мбаппе отреагировал на первый хет-трик в ЛЧ в составе «Реала»

«Готов подписаться кровью». Мбаппе отреагировал на первый хет-трик в ЛЧ в составе «Реала»
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Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своём хет-трике в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который завершился уверенной домашней победой испанской команды со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

«Это был просто идеальный вечер для нашей команды. Мы стремились к победе и желали пройти в 1/8 финала, для нас было естественно оказаться в следующей стадии. Игра против «Сити» была сложной, но мы выложились на все 100%. Это действительно отличный день для нас.

Я приехал в Мадрид не для того, чтобы демонстрировать плохую игру, как я и говорил ранее. Исполнение моей мечты о переходе в «Реал» — это одно, но я также хочу продемонстрировать лучшую версию себя здесь. Адаптация завершена, и теперь моя задача — проявить свою индивидуальность. Важнейший аспект — это завоевание трофеев. За всю карьеру я забил множество голов, но некоторые из них были впустую. Если эти голы приведут к выигрышу титулов, я готов подписаться на это кровью», — приводит слова Мбаппе Marca.

Таким образом, «Реал» прошёл «Манчестер Сити» по сумме двух встреч (6:3). В следующей стадии команда Анчелотти встретится с либо с леверкузенским «Байером», либо с «Атлетико» в дерби. Жеребьёвка состоится 21 февраля.

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