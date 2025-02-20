Мохамед Салах превзошёл достижение Луиса Суареса и стал рекордсменом АПЛ всех времён

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, отметившийся голом и результативной передачей в гостевом матче в рамках 29-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:2), установил новый рекорд чемпионата Англии, покорив статистическое достижение бывшего форварда мерсисайдцев Луиса Суареса. Об этом сообщает портал Squawka.
По информации источника, Салах, забивший 15-й мяч в выездных матчах сезона-2024/2025 английской Премьер-лиги, стал рекордсменом по этому показателю в истории турнира. Ранее данное достижение принадлежало уругвайскому нападающему Луису Суареса, в активе которого было 14 голов в гостевых матчах за «Ливерпуль» в сезоне-2013/2014.
В нынешнем сезоне Салах сыграл за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 29 забитыми мячами и 20 результативными передачами.
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