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Мохамед Салах превзошёл достижение Луиса Суареса и стал рекордсменом АПЛ всех времён

Мохамед Салах превзошёл достижение Луиса Суареса и стал рекордсменом АПЛ всех времён
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, отметившийся голом и результативной передачей в гостевом матче в рамках 29-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:2), установил новый рекорд чемпионата Англии, покорив статистическое достижение бывшего форварда мерсисайдцев Луиса Суареса. Об этом сообщает портал Squawka.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
19 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 29'     1:1 Тилеманс – 38'     2:1 Уоткинс – 45+3'     2:2 Александер-Арнольд – 61'    

По информации источника, Салах, забивший 15-й мяч в выездных матчах сезона-2024/2025 английской Премьер-лиги, стал рекордсменом по этому показателю в истории турнира. Ранее данное достижение принадлежало уругвайскому нападающему Луису Суареса, в активе которого было 14 голов в гостевых матчах за «Ливерпуль» в сезоне-2013/2014.

В нынешнем сезоне Салах сыграл за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 29 забитыми мячами и 20 результативными передачами.

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