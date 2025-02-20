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Мбаппе повторил достижение Месси в матчах с командами Хосепа Гвардиолы

Мбаппе повторил достижение Месси в матчах с командами Хосепа Гвардиолы
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Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Манчестер Сити» (3:1), повторил достижение звёздного аргентинского нападающего Лионеля Месси в матчах с командами, которыми руководит испанский специалист Хосеп Гвардиола, в рамках главного еврокубкового турнира. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

По информации источника, в активе Мбаппе семь мячей в ворота команд испанского специалиста, столько же у Месси. Таким образом, никто в Лиге чемпионов «не забивал Гвардиоле» чаще Мбаппе и Месси.

В текущем сезоне 26-летний Мбаппе забил 28 голов и отдал четыре результативные передачи в 38 матчах за клуб во всех турнирах с учётом Межконтинентального кубка.

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