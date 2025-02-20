Мбаппе повторил достижение Месси в матчах с командами Хосепа Гвардиолы

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Манчестер Сити» (3:1), повторил достижение звёздного аргентинского нападающего Лионеля Месси в матчах с командами, которыми руководит испанский специалист Хосеп Гвардиола, в рамках главного еврокубкового турнира. Об этом сообщает Opta Sport.
По информации источника, в активе Мбаппе семь мячей в ворота команд испанского специалиста, столько же у Месси. Таким образом, никто в Лиге чемпионов «не забивал Гвардиоле» чаще Мбаппе и Месси.
В текущем сезоне 26-летний Мбаппе забил 28 голов и отдал четыре результативные передачи в 38 матчах за клуб во всех турнирах с учётом Межконтинентального кубка.
Самые скандальные футболисты в истории:
- 20 февраля 2025
-
04:25
-
04:14
-
04:06
-
03:49
-
03:36
-
03:19
-
03:02
-
02:51
-
02:42
-
02:22
-
02:11
-
02:02
-
01:51
-
01:50
-
01:46
-
01:40
-
01:39
-
01:32
-
01:19
-
01:08
-
00:52
-
00:48
-
00:45
-
00:35
-
00:29
-
00:25
-
00:24
-
00:19
-
00:18
-
00:08
-
00:03
- 19 февраля 2025
-
23:54
-
23:41
-
23:39
-
23:36