Гол Кварацхелии — в видеообзоре матча ЛЧ «ПСЖ» с «Брестом», завершившийся со счётом 7:0

Фрацузский «Пари Сен-Жермен» разгромно победил «Брест» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в столице Франции Париже и завершилась со счётом 7:0.

В составе парижан все семь голов забили разные футболисты. Так, голами отличились Брэдли Баркола, Хвича Кварацхелия, Витинья, Дезире Дуэ, Нуну Мендеш, Гонсалу Рамуш и Сенни Маюлу.

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Первая стыковая встреча между командами также закончилась победой «ПСЖ» со счётом 3:0. Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния (10:0) французский гранд квалифицировался в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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