Гол Кварацхелии — в видеообзоре матча ЛЧ «ПСЖ» с «Брестом», завершившийся со счётом 7:0
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Фрацузский «Пари Сен-Жермен» разгромно победил «Брест» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в столице Франции Париже и завершилась со счётом 7:0.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
7 : 0
Брест
Брест, Франция
1:0 Баркола – 20' 2:0 Кварацхелия – 39' 3:0 Витинья – 59' 4:0 Дуэ – 64' 5:0 Мендеш – 69' 6:0 Рамуш – 76' 7:0 Маюлу – 86'
В составе парижан все семь голов забили разные футболисты. Так, голами отличились Брэдли Баркола, Хвича Кварацхелия, Витинья, Дезире Дуэ, Нуну Мендеш, Гонсалу Рамуш и Сенни Маюлу.
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Первая стыковая встреча между командами также закончилась победой «ПСЖ» со счётом 3:0. Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния (10:0) французский гранд квалифицировался в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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