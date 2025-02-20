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ПСЖ — Брест — 7:0, видеообзор стыкового матча Лиги чемпионов, видео голов: Кварацхелии, Баркола, Рамуша, Дуэ, 19 февраля 2025

Гол Кварацхелии — в видеообзоре матча ЛЧ «ПСЖ» с «Брестом», завершившийся со счётом 7:0
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Фрацузский «Пари Сен-Жермен» разгромно победил «Брест» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в столице Франции Париже и завершилась со счётом 7:0.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
7 : 0
Брест
Брест, Франция
1:0 Баркола – 20'     2:0 Кварацхелия – 39'     3:0 Витинья – 59'     4:0 Дуэ – 64'     5:0 Мендеш – 69'     6:0 Рамуш – 76'     7:0 Маюлу – 86'    

В составе парижан все семь голов забили разные футболисты. Так, голами отличились Брэдли Баркола, Хвича Кварацхелия, Витинья, Дезире Дуэ, Нуну Мендеш, Гонсалу Рамуш и Сенни Маюлу.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первая стыковая встреча между командами также закончилась победой «ПСЖ» со счётом 3:0. Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния (10:0) французский гранд квалифицировался в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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