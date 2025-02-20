Анчелотти сравнил Мбаппе с Роналду после хет-трика в матче «Реала» с «Ман Сити» в ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о хет-трике в исполнении 26-летнего французского форварда своей команды Килиана Мбаппе в ответном стыковом матче Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Манчестер Сити» (3:1).

«Вишенка на торте — это Мбаппе. Все ожидали этот хет-трик, и он состоялся. Но это не единственное, что у нас есть. У нас много игроков, которые способны делать разницу. И они делают это благодаря командной работе.

Может ли Мбаппе достичь тех же показателей, что и Криштиану? У него есть качества, чтобы достичь таких цифр, но ему нужно работать, ведь Криштиану установил очень высокую планку. Однако у него есть такая страсть играть здесь, что он может достичь уровня Криштиану. Но это не будет для него просто. Ему нужно трудиться», — приводит слова Анчелотти AS.

В нынешнем сезоне Мбаппе отличился 28 голами и четырьмя результативными передачами в 38 матчах за клуб во всех турнирах с учётом Межконтинентального кубка.

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