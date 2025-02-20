Гвардиола впервые в тренерской карьере не сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Сити» проиграл в выездном ответном стыковом матче Лиги чемпионов — 2024/2025 мадридскому «Реалу» со счётом 1:3. Таким образом, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола впервые в тренерской карьере не сыграет в 1/8 финала главного еврокубкового турнира.

Отметим, с «Барселоной» и «Баварией» испанский тренер всегда доходил как минимум до стадии полуфинала Лиги чемпионов. Во главе «Манчестер Сити» его худшим показателем ранее было поражение в 1/8 финала турнира от «Монако» в сезоне-2016/2017.

Напомним, Гвардиола является трёхкратным обладателем трофея Лиги чемпионов в качестве наставника. Ранее он дважды выигрывал титул с «Барселоной» и один раз — с «Манчестер Сити».

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