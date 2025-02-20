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«Коринтианс» отклонил предложение «Зенита» в € 25 млн за трансфер хавбека — Itatiaia

«Коринтианс» отклонил предложение «Зенита» в € 25 млн за трансфер хавбека — Itatiaia
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Бразильский клуб «Коринтианс» отказался от продажи санкт-петербургскому «Зениту» 27-летнего полузащитника Родриго Гарро. Об этом сообщает Itatiaia.

По информации источника, сине-бело-голубые предлагали за аргентинского хавбека € 25 млн, но бразильцев не устроило это предложение. В ответ «Коринтианс» запросил € 35 млн с учётом бонусов, а сам игрок, как отмечается, хотел зарплату вдвое больше, чем получает в бразильском клубе — € 3,5 млн в год.

Гарро выступает за «Коринтианс» с января 2024 года, куда перешёл из аргентинской команды Тальерес за € 4,55 млн. В сезоне-2024 аргентинец провёл 62 матча на клубном уровне во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 14 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в € 14 млн. Срок контракта футболиста с бразильским клубом рассчитан до завершения 2028 года.

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