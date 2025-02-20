Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о встрече с «Ливерпулем» или «Барселоной» в 1/8 финала ЛЧ

Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о встрече с «Ливерпулем» или «Барселоной» в 1/8 финала ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике иронично ответил на вопрос журналистов о возможной встрече в 1/8 финала Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Ливерпулем» или «Барселоной».

«Ливерпуль или «Барселона»? Да, у меня есть предпочтения. В следующем раунде я бы хотел либо «Ливерпуль», либо «Барселону». Мне нравится и то, и другое (смеётся)», — приводит слова Энрике издание AS.

Напомним, в рамках стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов парижане по сумме двух матчей уверенно прошли другой французский клуб — «Брест». За две встречи «ПСЖ» забил 10 голов и не пропустил ни одного мяча (3:0 и 7:0).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
7 : 0
Брест
Брест, Франция
1:0 Баркола – 20'     2:0 Кварацхелия – 39'     3:0 Витинья – 59'     4:0 Дуэ – 64'     5:0 Мендеш – 69'     6:0 Рамуш – 76'     7:0 Маюлу – 86'    
Материалы по теме
Видео
Гол Кварацхелии — в видеообзоре матча ЛЧ «ПСЖ» с «Брестом», завершившийся со счётом 7:0

Победители футбольных турниров-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android