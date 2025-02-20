Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о встрече с «Ливерпулем» или «Барселоной» в 1/8 финала ЛЧ
Поделиться
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике иронично ответил на вопрос журналистов о возможной встрече в 1/8 финала Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Ливерпулем» или «Барселоной».
«Ливерпуль или «Барселона»? Да, у меня есть предпочтения. В следующем раунде я бы хотел либо «Ливерпуль», либо «Барселону». Мне нравится и то, и другое (смеётся)», — приводит слова Энрике издание AS.
Напомним, в рамках стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов парижане по сумме двух матчей уверенно прошли другой французский клуб — «Брест». За две встречи «ПСЖ» забил 10 голов и не пропустил ни одного мяча (3:0 и 7:0).
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
7 : 0
Брест
Брест, Франция
1:0 Баркола – 20' 2:0 Кварацхелия – 39' 3:0 Витинья – 59' 4:0 Дуэ – 64' 5:0 Мендеш – 69' 6:0 Рамуш – 76' 7:0 Маюлу – 86'
Материалы по теме
Победители футбольных турниров-2024:
Комментарии
- 20 февраля 2025
-
04:25
-
04:14
-
04:06
-
03:49
-
03:36
-
03:19
-
03:02
-
02:51
-
02:42
-
02:22
-
02:11
-
02:02
-
01:51
-
01:50
-
01:46
-
01:40
-
01:39
-
01:32
-
01:19
-
01:08
-
00:52
-
00:48
-
00:45
-
00:35
-
00:29
-
00:25
-
00:24
-
00:19
-
00:18
-
00:08
-
00:03
- 19 февраля 2025
-
23:54
-
23:41
-
23:39
-
23:36