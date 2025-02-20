Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о встрече с «Ливерпулем» или «Барселоной» в 1/8 финала ЛЧ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике иронично ответил на вопрос журналистов о возможной встрече в 1/8 финала Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Ливерпулем» или «Барселоной».

«Ливерпуль или «Барселона»? Да, у меня есть предпочтения. В следующем раунде я бы хотел либо «Ливерпуль», либо «Барселону». Мне нравится и то, и другое (смеётся)», — приводит слова Энрике издание AS.

Напомним, в рамках стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов парижане по сумме двух матчей уверенно прошли другой французский клуб — «Брест». За две встречи «ПСЖ» забил 10 голов и не пропустил ни одного мяча (3:0 и 7:0).

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