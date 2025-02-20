Луис Энрике отреагировал на игру Кварацхелии, поучаствовавшего в разгроме «Бреста» в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал игру вингера своей команды Хвичи Кварацхелии после разгромной победы парижан в ответном стыковом матче Лиги чемпионов сезона-2024/2025 над «Брестом» со счётом 7:0, где грузин отметился забитым голом и голевой передачей.

«Он — игрок топ-уровня, в этом у нас нет никаких сомнений. Я всегда говорил, что на рынке трудно найти футболистов, способных улучшить нашу команду. Ему нужно адаптироваться к партнёрам по команде. Очевидно, что он полон желания проявить свои способности и помочь команде. Именно такая ментальность нам нужна в «ПСЖ», — приводит слова Энрике AS.

24-летний Кварацхелия перешёл в стан парижан в середине января. В первой половине сезона Кварацхелия сыграл 19 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. За парижан Хвича провёл семь матчей, отметившись двумя голами и двумя ассистами.

Напомним, по итогам двухматчевого противостояния (10:0) французский гранд квалифицировался в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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