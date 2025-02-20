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Луис Энрике отреагировал на игру Кварацхелии, поучаствовавшего в разгроме «Бреста» в ЛЧ

Луис Энрике отреагировал на игру Кварацхелии, поучаствовавшего в разгроме «Бреста» в ЛЧ
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал игру вингера своей команды Хвичи Кварацхелии после разгромной победы парижан в ответном стыковом матче Лиги чемпионов сезона-2024/2025 над «Брестом» со счётом 7:0, где грузин отметился забитым голом и голевой передачей.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
7 : 0
Брест
Брест, Франция
1:0 Баркола – 20'     2:0 Кварацхелия – 39'     3:0 Витинья – 59'     4:0 Дуэ – 64'     5:0 Мендеш – 69'     6:0 Рамуш – 76'     7:0 Маюлу – 86'    

«Он — игрок топ-уровня, в этом у нас нет никаких сомнений. Я всегда говорил, что на рынке трудно найти футболистов, способных улучшить нашу команду. Ему нужно адаптироваться к партнёрам по команде. Очевидно, что он полон желания проявить свои способности и помочь команде. Именно такая ментальность нам нужна в «ПСЖ», — приводит слова Энрике AS.

24-летний Кварацхелия перешёл в стан парижан в середине января. В первой половине сезона Кварацхелия сыграл 19 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. За парижан Хвича провёл семь матчей, отметившись двумя голами и двумя ассистами.

Напомним, по итогам двухматчевого противостояния (10:0) французский гранд квалифицировался в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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