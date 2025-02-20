В Бразилии раскрыли, кого «Зенит» должен подписать в день закрытия трансферного окна

Санкт-петербургский «Зенит» близок к подписанию полузащитника Матеуса Перейры из бразильского «Крузейро», который должен стать последним новичком сине-бело-голубых по итогам зимнего трансферного окна. Об этом сообщает бразильское издание O Tempo.

По данным источника, между сторонами полностью соблюдены все договорённости, остаётся лишь подписать документы.

Согласно информации от разных источников, «Зенит» выставил на обсуждение трансфер 28-летнего полузащитника, предлагая бразильскому клубу «Крузейро» сумму в € 20 млн.

Перейра перешёл в «Крузейро» летом прошлого года за € 5 млн из клуба «Аль-Хиляль». До этого хавбек в течение года выступал за бразильский клуб на правах аренды.

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