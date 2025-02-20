Видеообзор победы ПСВ в дополнительное время во втором стыком матче ЛЧ с «Ювентусом»

Нидерландский «ПСВ Эйндховен» уверенно победил в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча прошла на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) и завершилась со счётом 3:1 в дополнительное время.

В составе победителей голы забивали хорватский нападающий Иван Перишич, полузащитник Исмаэль Сайбари и нидерландский защитник Райан Фламинго.

Единственный гол в ворота ПСВ забил нападающий «Ювентуса» Тимоти Веа.

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Напомним, первый стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов между командами завершился со счётом 2:1 в пользу туринской команды.