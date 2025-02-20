Карло Анчелотти в шестой раз обыграл Хосепа Гвардиолу за 14 очных матчей
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Главный тренер мадридского «Реала» итальянец Карло Анчелотти одержал шестую победу в личном тренерском противостоянии с возглавляющим «Манчестер Сити» испанцем Хосепом Гвардиолой. 19 февраля в ответном стыковом матче Лиги чемпионов «сливочные» обыграли английский клуб со счётом 3:1 и вышли в 1/8 финала турнира (6:3 по сумме двух матчей).
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4' 2:0 Мбаппе – 33' 3:0 Мбаппе – 61' 3:1 Гонсалес – 90+2'
Эта игра стала 14-й в личной тренерской дуэли 65-летнего Анчелотти и 54-летнего Гвардиолы. Теперь на счету обоих специалистов по шесть побед, две встречи завершились вничью. При этом два первых и три последних очных матча завершились победами Анчелотти.
Видео: Анчелотти удален за споры с судьёй
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