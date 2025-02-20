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Карло Анчелотти победил «Манчестер Сити» в пятый раз за 16 матчей

Карло Анчелотти победил «Манчестер Сити» в пятый раз за 16 матчей
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Главный тренер мадридского «Реала» 65-летний итальянец Карло Анчелотти выиграл пятый матч в личном тренерском противостоянии с английским клубом «Манчестер Сити». 19 февраля в ответном стыковом матче Лиги чемпионов «сливочные» обыграли манкунианцев со счётом 3:1 и вышли в 1/8 финала турнира (6:3 по сумме двух матчей).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

Полный список тренерских встреч Анчелотти с «Манчестер Сити» насчитывает 16 матчей, первый из которых состоялся в декабре 2009 года. Пять из них завершились победами итальянского тренера, два — вничью, девять — в пользу «горожан».

Свою первую победу над «Сити» Анчелотти одержал в четвёртом по счёту матче в марте 2011 года, возглавляя лондонский «Челси», с «горожанами» в это время работал итальянец Роберто Манчини. Остальные четыре победы Карло состоялись во главе «Реала» в период с мая 2022 года по настоящий момент над командой испанца Хосепа Гвардиолы.

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