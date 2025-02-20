«Реал» стал первым клубом, вышедшим 22-й раз подряд в 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» после победы в двух стыковых матчах плей-офф Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», общий счёт которых составил 6:3, вышел в 22-й раз подряд в 1/8 финала турнира. Об этом сообщает портал Opta Sport.

По данным портала, «Реал» стал первым клубом, вышедшим в 1/8 финала Лиги чемпионов во всех сезонах с момента появления этапа в сезоне-2003/2004.

Напомним, помимо «Реала», по итогам стыковых матчей в 1/8 финала ЛЧ вышли также «Фейеноорд», «Брюгге», «Бавария», «Бенфика», «Боруссия» Дортмунд, «Пари Сен-Жермен» и ПСВ. По итогам общего этапа вышли «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», мадридский «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».